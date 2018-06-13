ｼﾞｬﾅｽ･ﾌｫｰﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JACTX:US
NASDAQ GM
34.91
USD
0.15
0.43%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.94 - 35.06
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
12.90%
前日終値
35.06
52週レンジ
27.94 - 35.06
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
12.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
34.91
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
12.386
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.258961
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
DOUG RAO / NICHOLAS SCHOMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|4.39 百万
|768.65 百万
|6.42
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|458.37 千
|663.42 百万
|5.54
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|640.16 千
|660.51 百万
|5.51
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|4.94 百万
|574.87 百万
|4.80
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|6.14 百万
|560.06 百万
|4.67
|
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
|3.07 百万
|445.92 百万
|3.72
|
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|4.11 百万
|426.75 百万
|3.56
|
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
|6.03 百万
|406.84 百万
|3.40
|
ASML:US
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.72 百万
|342.22 百万
|2.86
|
C:US
シティグループ
|5.03 百万
|339.41 百万
|2.83
企業概要
ジャナス・フォーティ・ファンド（Janus Forty Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。潜在成長力のある普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。大手優良企業から新興の小規模企業まで規模を問わず投資する。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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