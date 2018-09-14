James Alpha Global Real Esta
JACRX:US
NASDAQ GM
18.66
USD
0.09
0.48%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.28 - 18.99
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
2.30%
前日終値
18.57
52週レンジ
17.28 - 18.99
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
18.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
801.434
設定日
12/30/2011
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.1035
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
2.37%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
3289:JP
東急不動産ホールディングス
|4.59 百万
|31.06 百万
|4.07
|
INXN:US
ｲﾝﾀｰｼｵﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|436.26 千
|28.30 百万
|3.71
|
CLNY:US
ｺﾛﾆｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ
|4.51 百万
|27.80 百万
|3.64
|
NXT:AU
ﾈｸｽﾄﾃﾞｨｰｼｰ
|5.09 百万
|27.31 百万
|3.58
|
HKL:SP
香港ランド･ホールディングス
|3.52 百万
|25.59 百万
|3.35
|
KW:US
ｹﾈﾃﾞｨ･ｳｨﾙｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.15 百万
|24.01 百万
|3.15
|
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
|359.95 千
|23.62 百万
|3.10
|
1972:HK
太古地産[ｽﾜｲﾔ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]
|5.58 百万
|21.97 百万
|2.88
|
AMH:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ4ﾚﾝﾄ
|971.71 千
|21.51 百万
|2.82
|
COV:FP
ｺﾋﾞﾋﾞｵ
|188.33 千
|19.64 百万
|2.57
企業概要
James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests its net assets exclusively in publicly-traded real estate investment trusts (REITs) and other publicly-traded real estate securities that are included in the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index.
住所James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号1-646-435-0124
Webサイトwww.jamesalpha.com