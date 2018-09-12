Jacobina FI Multimercado Cre

JACMTCP:BZ
1.45
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-18.93%
年初来リターン
-20.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.45
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-18.83%
年初来リターン
-20.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.449994
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
20.300
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ED182915:COR
1.54 千 4.95 百万 24.33
EI840463:COR
1.43 千 4.58 百万 22.48
EH686918:COR
870.00 2.82 百万 13.84
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
13.20 千 1.62 百万 7.98
SUDSLAC:BZ
Composite Acoes FIA
73.00 1.20 百万 5.88
BBMFIC:BZ
Bahia AM Marau FIC FIM
285.52 千 657.16 千 3.23
ADMCRII:BZ
Adam Macro II FIC FI Multime
474.43 千 649.40 千 3.19
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
325.81 千 611.15 千 3.00
RYANFFM:BZ
Ryan FIC FI Multimercado
425.24 千 601.61 千 2.96
KAPKFFF:BZ
Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu
225.95 千 595.70 千 2.93
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393
Webサイト
www.reliance.com.br