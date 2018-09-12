Jacobina FI Multimercado Cre
JACMTCP:BZ
1.45
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-18.93%
年初来リターン
-20.14%
前日終値
1.45
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-18.83%
年初来リターン
-20.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.449994
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
20.300
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ED182915:COR
|1.54 千
|4.95 百万
|24.33
|
EI840463:COR
|1.43 千
|4.58 百万
|22.48
|
EH686918:COR
|870.00
|2.82 百万
|13.84
|
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
|13.20 千
|1.62 百万
|7.98
|
SUDSLAC:BZ
Composite Acoes FIA
|73.00
|1.20 百万
|5.88
|
BBMFIC:BZ
Bahia AM Marau FIC FIM
|285.52 千
|657.16 千
|3.23
|
ADMCRII:BZ
Adam Macro II FIC FI Multime
|474.43 千
|649.40 千
|3.19
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|325.81 千
|611.15 千
|3.00
|
RYANFFM:BZ
Ryan FIC FI Multimercado
|425.24 千
|601.61 千
|2.96
|
KAPKFFF:BZ
Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu
|225.95 千
|595.70 千
|2.93
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3089-9393
Webサイトwww.reliance.com.br