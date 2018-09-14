ｼﾞｬﾅｽ･ﾌｫｰﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JACCX:US
NASDAQ GM
30.84
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.98 - 31.15
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
17.00%
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前日終値
30.83
52週レンジ
24.98 - 31.15
1年トータルリターン
22.16%
年初来リターン
17.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
30.84
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
13.205
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.258961
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DOUG RAO / NICHOLAS SCHOMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
3.98 百万 781.39 百万 6.22
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
458.37 千 779.14 百万 6.20
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
7.26 百万 715.99 百万 5.70
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
640.16 千 714.19 百万 5.68
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
4.67 百万 637.24 百万 5.07
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
2.42 百万 470.33 百万 3.74
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
3.07 百万 442.33 百万 3.52
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
3.72 百万 410.61 百万 3.27
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
4.96 百万 365.10 百万 2.91
ASML:US
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.79 百万 354.70 百万 2.82
企業概要
ジャナス・フォーティ・ファンド（Janus Forty Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。潜在成長力のある普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。大手優良企業から新興の小規模企業まで規模を問わず投資する。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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