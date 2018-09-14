ｼﾞｬﾅｽ･ﾌｫｰﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JACCX:US
NASDAQ GM
30.84
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.98 - 31.15
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
17.00%
前日終値
30.83
52週レンジ
24.98 - 31.15
1年トータルリターン
22.16%
年初来リターン
17.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
30.84
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
13.205
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.258961
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DOUG RAO / NICHOLAS SCHOMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|3.98 百万
|781.39 百万
|6.22
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|458.37 千
|779.14 百万
|6.20
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|7.26 百万
|715.99 百万
|5.70
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|640.16 千
|714.19 百万
|5.68
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|4.67 百万
|637.24 百万
|5.07
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|2.42 百万
|470.33 百万
|3.74
|
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
|3.07 百万
|442.33 百万
|3.52
|
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|3.72 百万
|410.61 百万
|3.27
|
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
|4.96 百万
|365.10 百万
|2.91
|
ASML:US
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.79 百万
|354.70 百万
|2.82
企業概要
ジャナス・フォーティ・ファンド（Janus Forty Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。潜在成長力のある普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。大手優良企業から新興の小規模企業まで規模を問わず投資する。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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