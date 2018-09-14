企業概要

ジャナス・フォーティ・ファンド（Janus Forty Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。潜在成長力のある普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。大手優良企業から新興の小規模企業まで規模を問わず投資する。