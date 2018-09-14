Janus Henderson Forty Portfo

JACAX:US
NASDAQ GM
40.94
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
32.74 - 41.25
1年トータルリターン
23.68%
年初来リターン
18.61%
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前日終値
40.94
52週レンジ
32.74 - 41.25
1年トータルリターン
23.62%
年初来リターン
18.61%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
40.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
869.551
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.50551
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DOUG RAO / NICHOLAS SCHOMMER
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
30.66 千 52.12 百万 6.29
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
251.69 千 49.46 百万 5.97
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
43.50 千 48.53 百万 5.85
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
480.34 千 47.37 百万 5.71
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
310.78 千 42.39 百万 5.11
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
161.11 千 31.31 百万 3.78
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
246.37 千 27.16 百万 3.28
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
330.25 千 24.29 百万 2.93
ASML:US
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
117.02 千 23.17 百万 2.79
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
702.80 千 22.98 百万 2.77
企業概要
Janus Henderson Forty Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing common stocks selected for their growth potential. The Fund invests in stocks of companies of any size, from larger, well-established companies to smaller, emerging growth companies.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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