Janus Henderson Forty Portfo
JACAX:US
NASDAQ GM
40.94
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
32.74 - 41.25
1年トータルリターン
23.68%
年初来リターン
18.61%
前日終値
40.94
52週レンジ
32.74 - 41.25
1年トータルリターン
23.62%
年初来リターン
18.61%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
40.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
869.551
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.50551
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DOUG RAO / NICHOLAS SCHOMMER
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|30.66 千
|52.12 百万
|6.29
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|251.69 千
|49.46 百万
|5.97
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|43.50 千
|48.53 百万
|5.85
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|480.34 千
|47.37 百万
|5.71
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|310.78 千
|42.39 百万
|5.11
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|161.11 千
|31.31 百万
|3.78
|
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|246.37 千
|27.16 百万
|3.28
|
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
|330.25 千
|24.29 百万
|2.93
|
ASML:US
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|117.02 千
|23.17 百万
|2.79
|
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|702.80 千
|22.98 百万
|2.77
企業概要
Janus Henderson Forty Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing common stocks selected for their growth potential. The Fund invests in stocks of companies of any size, from larger, well-established companies to smaller, emerging growth companies.
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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