Jade Art Group Inc
JAC:GR
Stuttgart
EUR
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
79.980
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Distributors - Discretionary
産業サブグループ
Other Wholesalers
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企業概要
Jade Art Group, Inc. distributes jade in China. The jade is used in jewelry, construction, and furniture manufacturing.
住所#35, Baita Zhong Road
Yujiang County
Jiangxi, 335200
China
電話番号86-701-588-1082
Webサイトwww.jadeartgroupinc.com