ｼﾞｬﾅｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JABRX:US
NASDAQ GM
35.24
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.25 - 35.31
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
7.93%
前日終値
35.23
52週レンジ
31.25 - 35.31
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
35.24
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
15.899
設定日
07/06/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0966
直近配当利回り（税込）
1.10%
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.09%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|5.42 百万
|534.30 百万
|3.53
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|2.02 百万
|397.59 百万
|2.63
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|318.23 千
|355.03 百万
|2.35
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|952.07 千
|319.43 百万
|2.11
|
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|5.71 百万
|285.82 百万
|1.89
|
AAPL:US
アップル
|1.54 百万
|284.55 百万
|1.88
|
MO:US
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|5.00 百万
|283.86 百万
|1.88
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|1.13 百万
|276.48 百万
|1.83
|
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|2.43 百万
|266.57 百万
|1.76
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|1.35 百万
|262.84 百万
|1.74
企業概要
ジャナス・バランス・ファンド（Janus Balanced Fund）は、米国籍のオープンエンド型 投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインとインカムゲインの獲得。元本保全・バランス型。資産の50-60％を成長性が見込まれる株式銘柄に投資し、40-50％は高いインカムゲインが見込まれる銘柄に投資。
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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