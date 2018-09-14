ｼﾞｬﾅｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JABCX:US
NASDAQ GM
34.91
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.97 - 34.99
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
34.90
52週レンジ
30.97 - 34.99
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
34.91
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
15.899
設定日
09/01/1992
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0523
直近配当利回り（税込）
0.60%
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
5.42 百万 534.30 百万 3.53
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
2.02 百万 397.59 百万 2.63
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
318.23 千 355.03 百万 2.35
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
952.07 千 319.43 百万 2.11
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
5.71 百万 285.82 百万 1.89
AAPL:US
アップル
1.54 百万 284.55 百万 1.88
MO:US
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5.00 百万 283.86 百万 1.88
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
1.13 百万 276.48 百万 1.83
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
2.43 百万 266.57 百万 1.76
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
1.35 百万 262.84 百万 1.74
企業概要
ジャナス・バランス・ファンド（Janus Balanced Fund）は、米国籍のオープンエンド型 投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインとインカムゲインの獲得。元本保全・バランス型。資産の50-60％を成長性が見込まれる株式銘柄に投資し、40-50％は高いインカムゲインが見込まれる銘柄に投資。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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