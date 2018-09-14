JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ

JABACIU:LX
104.96
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.94 - 107.57
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
104.98
52週レンジ
104.94 - 107.57
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
104.96
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
3.201
設定日
01/25/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.93
直近配当利回り（税込）
1.84%
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPMUSLX:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
11.82 千 171.39 百万 4.87
QZ062162:COR
7.00 百万 61.74 百万 1.75
EH867755:COR
32.78 千 61.12 百万 1.74
EG821160:COR
65.92 千 58.26 百万 1.65
UV741295:COR
5.70 百万 51.83 百万 1.47
EI201806:COR
37.67 千 49.13 百万 1.40
EK783758:COR
5.22 百万 47.39 百万 1.35
AM105004:COR
32.70 千 45.97 百万 1.31
%326BQE6:MTG
37.73 千 37.74 百万 1.07
EI004805:COR
3.24 百万 37.43 百万 1.06
企業概要
JPモルガン･ファンズ-アグリゲート･ボンド･ファンド（JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com