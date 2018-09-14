JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JABAAEH:LX
8.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.62 - 8.90
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.49%
前日終値
8.63
52週レンジ
8.62 - 8.90
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
8.63
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
3.201
設定日
11/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPMUSLX:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
|11.82 千
|171.39 百万
|4.87
|
QZ062162:COR
|7.00 百万
|61.74 百万
|1.75
|
EH867755:COR
|32.78 千
|61.12 百万
|1.74
|
EG821160:COR
|65.92 千
|58.26 百万
|1.65
|
UV741295:COR
|5.70 百万
|51.83 百万
|1.47
|
EI201806:COR
|37.67 千
|49.13 百万
|1.40
|
EK783758:COR
|5.22 百万
|47.39 百万
|1.35
|
AM105004:COR
|32.70 千
|45.97 百万
|1.31
|
%326BQE6:MTG
|37.73 千
|37.74 百万
|1.07
|
EI004805:COR
|3.24 百万
|37.43 百万
|1.06
企業概要
JPモルガン･ファンズ-アグリゲート･ボンド･ファンド（JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel