James Alpha Multi-Strategy A

JAAMX:US
NASDAQ GM
9.59
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 9.61
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
9.06%
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前日終値
9.60
52週レンジ
8.70 - 9.61
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
9.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
15.651
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0943
直近配当利回り（税込）
3.93%
ファンドマネージャ
KEVIN R GREENE / JAMES S VITALIE "JIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
2.00%
経費率
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MLPA:US
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MLP ETF
125.56 千 1.22 百万 8.12
DSVXX:US
Dreyfus Institutional Prefer
922.14 千 922.14 千 6.13
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
4.40 千 419.50 千 2.79
DCT:US
DCTｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾄﾗｽﾄ
5.70 千 381.16 千 2.53
EMLP:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ北米ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗ
12.02 千 287.49 千 1.91
AMZA:US
ｲﾝﾌﾗｷｬｯﾌﾟMLP ETF
32.35 千 250.06 千 1.66
AET:US
ｴﾄﾅ
1.30 千 244.91 千 1.63
MPLX:US
MPLX
6.41 千 233.66 千 1.55
ANDV:US
ｱﾝﾃﾞﾊﾞｰ
1.50 千 225.09 千 1.50
GPT:US
ｸﾞﾗﾏｼｰ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
8.00 千 219.12 千 1.46
企業概要
James Alpha Multi-Strategy Alternative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a combination of distinct investment strategies.
住所
James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-646-435-0124
Webサイト
www.jamesalpha.com