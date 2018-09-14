James Alpha Multi-Strategy A
JAAMX:US
NASDAQ GM
9.59
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 9.61
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
9.06%
前日終値
9.60
52週レンジ
8.70 - 9.61
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
9.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
15.651
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0943
直近配当利回り（税込）
3.93%
ファンドマネージャ
KEVIN R GREENE / JAMES S VITALIE "JIM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
2.00%
経費率
3.24%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MLPA:US
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MLP ETF
|125.56 千
|1.22 百万
|8.12
|
DSVXX:US
Dreyfus Institutional Prefer
|922.14 千
|922.14 千
|6.13
|
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
|4.40 千
|419.50 千
|2.79
|
DCT:US
DCTｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾄﾗｽﾄ
|5.70 千
|381.16 千
|2.53
|
EMLP:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ北米ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗ
|12.02 千
|287.49 千
|1.91
|
AMZA:US
ｲﾝﾌﾗｷｬｯﾌﾟMLP ETF
|32.35 千
|250.06 千
|1.66
|
AET:US
ｴﾄﾅ
|1.30 千
|244.91 千
|1.63
|
MPLX:US
MPLX
|6.41 千
|233.66 千
|1.55
|
ANDV:US
ｱﾝﾃﾞﾊﾞｰ
|1.50 千
|225.09 千
|1.50
|
GPT:US
ｸﾞﾗﾏｼｰ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
|8.00 千
|219.12 千
|1.46
企業概要
James Alpha Multi-Strategy Alternative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a combination of distinct investment strategies.
住所James Alpha Management LLC
515 515 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号1-646-435-0124
Webサイトwww.jamesalpha.com