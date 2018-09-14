Janus Henderson Enterprise P

JAAGX:US
NASDAQ GM
78.19
USD
0.11
0.14%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
62.90 - 78.19
1年トータルリターン
24.55%
年初来リターン
16.11%
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前日終値
78.08
52週レンジ
62.90 - 78.19
1年トータルリターン
24.72%
年初来リターン
16.11%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
78.19
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.352
設定日
09/13/1993
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.01872
直近配当利回り（税込）
0.35%
ファンドマネージャ
BRIAN DEMAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMTD:US
TDｱﾒﾘﾄﾚｰﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
540.68 千 29.61 百万 2.38
CSU:CN
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｴｱ
36.31 千 28.17 百万 2.26
ST:US
Sensata Technologies Holding
581.59 千 27.67 百万 2.22
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
296.29 千 26.95 百万 2.16
WEX:US
WEX
138.45 千 26.37 百万 2.12
NICE:US
ﾅｲｽ
246.75 千 25.61 百万 2.06
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
281.67 千 25.37 百万 2.04
VRSK:US
ﾍﾞﾘｽｸ･ｱﾅﾘﾃｨｸｽ
234.96 千 25.29 百万 2.03
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
767.94 千 25.11 百万 2.02
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
477.36 千 24.78 百万 1.99
企業概要
Janus Henderson Enterprise Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities of mid-sized companies whose market capitalization falls within the 12-month average of the capitalization range of the Russell Midcap Growth Index.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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