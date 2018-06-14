Lotus Ventures Inc
J:CN
Canadian Sec
0.30
CAD
0.00
0.00%
更新日時 4:28 JST 2018/06/15
始値
0.32
安値 - 高値 レンジ（日）
0.30 - 0.32
出来高
9,500
前日終値
0.30
52週レンジ
0.21 - 1.00
1年トータルリターン
-11.76%
始値
0.32
安値 - 高値 レンジ（日）
0.30 - 0.32
出来高
9,500
前日終値
0.30
52週レンジ
0.21 - 1.00
1年トータルリターン
-11.76%
年初来リターン
-54.55%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.05
時価総額 (百万 CAD)
17.212
発行済株式数 (百万)
57.374
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Companies
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
Lotus Ventures Inc. is a capital pool company. The Company seeks to identify and evaluate assets or businesses with a view to completing a qualifying transaction.
住所24 East 4th Avenue
Suite 210
Vancouver, BC V5T 1E8
Canada
電話番号1-604-685-2391
Webサイトwww.lotusventures.ca