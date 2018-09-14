ﾍﾞﾅｶﾄ･ｲﾝﾃｸﾞﾗ
J9B:GR
Munich
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EUR
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更新日時 2018/09/14
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.00 - 0.01
出来高
0
前日終値
0.00
52週レンジ
0.00 - 0.01
1年トータルリターン
-75.00%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.00 - 0.01
出来高
0
前日終値
0.00
52週レンジ
0.00 - 0.01
1年トータルリターン
-75.00%
年初来リターン
-85.71%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
40.159
発行済株式数 (十億)
40.159
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Oil & Gas Services & Equip
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企業概要
ベナカト・インテグラ（PT Benakat Integra Tbk）は総合エネルギー・資源会社。インドネシアで石油、ガス、石炭などの鉱物資源に投資する。
住所Menara Anugerah, 12th Floor
Kantor Taman E3.3, Lot 8.6-8.7
Jl DR Ide Anak Agung Gde Agung
Jakarta, 12950 Indonesia
電話番号62-21-576-4661
Webサイトwww.benakat.co.id