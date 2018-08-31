Schoellerbank Aktienfonds Va
J7N4:TH
Tradegate
EUR
前日終値
209.37
52週レンジ
209.37 - 209.37
出来高
0
前日終値
209.37
52週レンジ
209.37 - 209.37
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
266.647
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT KARAS
直近配当額 ( -)
4
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRK/A:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|80.00
|21.69 百万
|8.14
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|17.00 千
|18.02 百万
|6.76
|
1:HK
長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ
|1.77 百万
|17.37 百万
|6.52
|
1113:HK
長江実業集団[CKｱｾｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸ
|2.33 百万
|14.42 百万
|5.41
|
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|184.00 千
|13.89 百万
|5.21
|
BDEV:LN
バラット･デベロップメンツ
|2.19 百万
|13.30 百万
|4.99
|
RYM:NZ
ライマン･ヘルスケア
|1.59 百万
|12.64 百万
|4.75
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|122.00 千
|9.10 百万
|3.42
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|42.00 千
|8.95 百万
|3.36
|
JEF:US
ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|443.00 千
|8.87 百万
|3.33
企業概要
Schoellerbank Aktienfonds Value is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international equities.
住所Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号43-662-885511
Webサイトwww.schoellerbank.at