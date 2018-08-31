Schoellerbank Aktienfonds Va

J7N4:TH
Tradegate
EUR
前日終値
209.37
52週レンジ
209.37 - 209.37
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出来高
0
前日終値
209.37
52週レンジ
209.37 - 209.37
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
266.647
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT KARAS
直近配当額 ( -)
4
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BRK/A:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
80.00 21.69 百万 8.14
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
17.00 千 18.02 百万 6.76
1:HK
長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ
1.77 百万 17.37 百万 6.52
1113:HK
長江実業集団[CKｱｾｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸ
2.33 百万 14.42 百万 5.41
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
184.00 千 13.89 百万 5.21
BDEV:LN
バラット･デベロップメンツ
2.19 百万 13.30 百万 4.99
RYM:NZ
ライマン･ヘルスケア
1.59 百万 12.64 百万 4.75
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
122.00 千 9.10 百万 3.42
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
42.00 千 8.95 百万 3.36
JEF:US
ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
443.00 千 8.87 百万 3.33
企業概要
Schoellerbank Aktienfonds Value is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international equities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511
Webサイト
www.schoellerbank.at