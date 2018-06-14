iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS

IWDEZ:IX
Cboe CXE EU
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EUR
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更新日時 2018/06/14
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52週レンジ
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.691
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
241.55 千 39.52 百万 2.34
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
348.12 千 29.70 百万 1.76
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
19.59 千 27.99 百万 1.66
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
114.06 千 18.15 百万 1.08
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
163.38 千 15.31 百万 0.91
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
14.99 千 14.25 百万 0.84
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
201.73 千 14.14 百万 0.84
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
14.21 千 13.63 百万 0.81
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
127.61 千 13.31 百万 0.79
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
463.32 千 11.79 百万 0.70
企業概要
iシェアーズMSCIワールドユーロヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCIワールド100％EURヘッジ・ユーロ・インデックス・ネットに連動する投資成果を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com