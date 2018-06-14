iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS
IWDEZ:IX
Cboe CXE EU
50.290
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
50.290
52週レンジ
50.290 - 50.290
出来高
0
前日終値
50.290
52週レンジ
50.290 - 50.290
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.691
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|241.55 千
|39.52 百万
|2.34
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|348.12 千
|29.70 百万
|1.76
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|19.59 千
|27.99 百万
|1.66
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|114.06 千
|18.15 百万
|1.08
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|163.38 千
|15.31 百万
|0.91
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|14.99 千
|14.25 百万
|0.84
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|201.73 千
|14.14 百万
|0.84
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|14.21 千
|13.63 百万
|0.81
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|127.61 千
|13.31 百万
|0.79
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|463.32 千
|11.79 百万
|0.70
企業概要
iシェアーズMSCIワールドユーロヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCIワールド100％EURヘッジ・ユーロ・インデックス・ネットに連動する投資成果を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com