iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS
IWDEZ:EB
BATS Europe
50.290
EUR
0.000
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
50.290
安値 - 高値 レンジ（日）
50.290 - 50.290
出来高
0
前日終値
50.290
52週レンジ
50.290 - 50.290
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
50.290 - 50.290
出来高
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前日終値
50.290
52週レンジ
50.290 - 50.290
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.599
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|241.73 千
|35.32 百万
|2.21
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|345.07 千
|27.04 百万
|1.69
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|19.31 千
|24.75 百万
|1.55
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|112.73 千
|16.95 百万
|1.06
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|163.57 千
|15.67 百万
|0.98
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|14.75 千
|13.89 百万
|0.87
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|126.36 千
|13.72 百万
|0.86
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|14.03 千
|13.22 百万
|0.83
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|467.64 千
|12.42 百万
|0.78
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|199.28 千
|12.06 百万
|0.75
企業概要
iシェアーズMSCIワールドユーロヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCIワールド100％EURヘッジ・ユーロ・インデックス・ネットに連動する投資成果を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com