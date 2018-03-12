iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS

IWDEZ:EB
BATS Europe
50.290
EUR
0.000
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
50.290
安値 - 高値 レンジ（日）
50.290 - 50.290
出来高
0
前日終値
50.290
52週レンジ
50.290 - 50.290
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
50.290
安値 - 高値 レンジ（日）
50.290 - 50.290
出来高
0
前日終値
50.290
52週レンジ
50.290 - 50.290
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.599
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
241.73 千 35.32 百万 2.21
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
345.07 千 27.04 百万 1.69
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
19.31 千 24.75 百万 1.55
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
112.73 千 16.95 百万 1.06
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
163.57 千 15.67 百万 0.98
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
14.75 千 13.89 百万 0.87
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
126.36 千 13.72 百万 0.86
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
14.03 千 13.22 百万 0.83
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
467.64 千 12.42 百万 0.78
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
199.28 千 12.06 百万 0.75
企業概要
iシェアーズMSCIワールドユーロヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCIワールド100％EURヘッジ・ユーロ・インデックス・ネットに連動する投資成果を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com