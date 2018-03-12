iShares S&P 500 Energy Secto
IUESZ:IX
Chi-X Europe
5.1880
USD
0.0000
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
5.1880
安値 - 高値 レンジ（日）
5.1880 - 5.1880
出来高
0
前日終値
5.1880
52週レンジ
5.1880 - 5.1880
始値
5.1880
安値 - 高値 レンジ（日）
5.1880 - 5.1880
出来高
0
前日終値
5.1880
52週レンジ
5.1880 - 5.1880
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
220.667
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|710.80 千
|53.00 百万
|24.02
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|318.61 千
|37.35 百万
|16.93
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|232.42 千
|15.99 百万
|7.25
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|200.63 千
|11.05 百万
|5.01
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|97.07 千
|9.98 百万
|4.52
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|128.47 千
|8.18 百万
|3.71
|
VLO:US
バレロ・エナジー
|73.32 千
|6.92 百万
|3.13
|
HAL:US
ハリバートン
|146.57 千
|6.89 百万
|3.12
|
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
|70.48 千
|6.76 百万
|3.06
|
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛｰﾘｱﾑ
|81.87 千
|5.75 百万
|2.61
企業概要
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. It tracks the S&P 500 Energy Index.
住所BlackRock Inc
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Ireland
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