iShares S&P 500 Energy Secto

IUESZ:EB
BATS Europe
5.1880
USD
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
5.1880
安値 - 高値 レンジ（日）
5.1880 - 5.1880
出来高
0
前日終値
5.1880
52週レンジ
5.1880 - 5.1880
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始値
5.1880
安値 - 高値 レンジ（日）
5.1880 - 5.1880
出来高
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前日終値
5.1880
52週レンジ
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
220.667
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
710.80 千 53.00 百万 24.02
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
318.61 千 37.35 百万 16.93
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
232.42 千 15.99 百万 7.25
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
200.63 千 11.05 百万 5.01
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
97.07 千 9.98 百万 4.52
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
128.47 千 8.18 百万 3.71
VLO:US
バレロ・エナジー
73.32 千 6.92 百万 3.13
HAL:US
ハリバートン
146.57 千 6.89 百万 3.12
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
70.48 千 6.76 百万 3.06
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛｰﾘｱﾑ
81.87 千 5.75 百万 2.61
企業概要
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. It tracks the S&P 500 Energy Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com