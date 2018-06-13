Invesco Short Term Bond Fund
ISTFX:US
NASDAQ GM
8.49
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 8.67
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.02%
前日終値
8.49
52週レンジ
8.49 - 8.67
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.49
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
1.452
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.00056667
直近配当利回り（税込）
2.40%
ファンドマネージャ
CHUCK BURGE / ROB WALDNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.42%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128283Y:GOV
|63.42 千
|63.39 百万
|3.41
|
9128284B:GOV
|22.82 千
|22.81 百万
|1.23
|
QZ383394:COR
|21.07 千
|21.64 百万
|1.16
|
AL104613:COR
|19.80 千
|19.86 百万
|1.07
|
EI571578:COR
|16.28 千
|17.33 百万
|0.93
|
LW606951:COR
|16.02 千
|16.77 百万
|0.90
|
AM805400:COR
|15.95 千
|15.85 百万
|0.85
|
QZ898232:COR
|17.70 千
|15.43 百万
|0.83
|
AO539795:COR
|15.00 千
|15.09 百万
|0.81
|
!!02D9LA:MTG
|15.00 千
|15.08 百万
|0.81
企業概要
Invesco Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of investment-grade fixed income securities of varying maturities.
住所Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号1-800-659-1005
Webサイトwww.invesco.com