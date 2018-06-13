Invesco Short Term Bond Fund

ISTFX:US
NASDAQ GM
8.49
USD
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更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 8.67
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
8.49
52週レンジ
8.49 - 8.67
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.49
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
1.452
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.00056667
直近配当利回り（税込）
2.40%
ファンドマネージャ
CHUCK BURGE / ROB WALDNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128283Y:GOV
63.42 千 63.39 百万 3.41
9128284B:GOV
22.82 千 22.81 百万 1.23
QZ383394:COR
21.07 千 21.64 百万 1.16
AL104613:COR
19.80 千 19.86 百万 1.07
EI571578:COR
16.28 千 17.33 百万 0.93
LW606951:COR
16.02 千 16.77 百万 0.90
AM805400:COR
15.95 千 15.85 百万 0.85
QZ898232:COR
17.70 千 15.43 百万 0.83
AO539795:COR
15.00 千 15.09 百万 0.81
!!02D9LA:MTG
15.00 千 15.08 百万 0.81
企業概要
Invesco Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of investment-grade fixed income securities of varying maturities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com