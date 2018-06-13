Icatu Seg TFO Credito Privad

ISTFO:BZ
1.60
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.60
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.48 - 1.60
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.601133
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2018)
67.898
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK033573:COR
811.00 7.61 百万 11.42
EK690488:COR
582.00 5.46 百万 8.20
EK467917:COR
580.00 4.21 百万 6.32
CHIXSMZ:BZ
Chemical IX FIDC Industria P
4.00 千 4.16 百万 6.24
EK240555:COR
200.00 2.05 百万 3.08
AF192906:COR
110.00 1.51 百万 2.27
EJ504746:COR
141.00 1.42 百万 2.13
AO381664:COR
1.38 千 1.40 百万 2.10
AL582061:COR
1.10 千 1.12 百万 1.68
AP166541:COR
987.00 1.03 百万 1.54
企業概要
Icatu Seg Tfo CP FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129
Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br