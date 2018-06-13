Icatu Seg TFO Credito Privad
ISTFO:BZ
1.60
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.60
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
3.06%
前日終値
1.60
52週レンジ
1.48 - 1.60
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.601133
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2018)
67.898
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK033573:COR
|811.00
|7.61 百万
|11.42
|
EK690488:COR
|582.00
|5.46 百万
|8.20
|
EK467917:COR
|580.00
|4.21 百万
|6.32
|
CHIXSMZ:BZ
Chemical IX FIDC Industria P
|4.00 千
|4.16 百万
|6.24
|
EK240555:COR
|200.00
|2.05 百万
|3.08
|
AF192906:COR
|110.00
|1.51 百万
|2.27
|
EJ504746:COR
|141.00
|1.42 百万
|2.13
|
AO381664:COR
|1.38 千
|1.40 百万
|2.10
|
AL582061:COR
|1.10 千
|1.12 百万
|1.68
|
AP166541:COR
|987.00
|1.03 百万
|1.54
企業概要
Icatu Seg Tfo CP FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号55-21-3824-7129
Webサイトwww.icatuvanguarda.com.br