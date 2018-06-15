iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ1-5年米ﾄﾞﾙ債券ETF
ISTB:US
NASDAQ GM
48.97
USD
0.01
0.02%
更新日時 9:00 JST 2018/06/15
始値
48.97
安値 - 高値 レンジ（日）
48.96 - 48.99
出来高
121,415
前日終値
48.96
52週レンジ
48.89 - 50.47
1年トータルリターン
-0.49%
始値
48.97
安値 - 高値 レンジ（日）
48.96 - 48.99
出来高
121,415
前日終値
48.96
52週レンジ
48.89 - 50.47
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
48.94
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
2.045
設定日
10/22/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.06%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
KAREN UYEHARA / JASMITA MOHAN
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.106481
直近配当利回り（税込）
2.61%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
1.19%
5年トータルリターン
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRIXX:US
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｷｬｯｼｭ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ
|99.62 百万
|99.64 百万
|4.88
|
912828TH:GOV
|29.20 千
|28.79 百万
|1.41
|
912828VV:GOV
|25.00 千
|24.91 百万
|1.22
|
912828QN:GOV
|24.00 千
|24.38 百万
|1.19
|
912828VP:GOV
|23.50 千
|23.40 百万
|1.15
|
912828X2:GOV
|22.50 千
|22.14 百万
|1.08
|
912828N3:GOV
|20.30 千
|19.93 百万
|0.98
|
912828A4:GOV
|20.10 千
|19.83 百万
|0.97
|
912828XM:GOV
|20.00 千
|19.73 百万
|0.97
|
912828VA:GOV
|20.00 千
|19.52 百万
|0.96
企業概要
iシェアーズ・コア1-5年米ドル債券ETF（iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF）は、米 国籍のETF（上場投資信託）。米ドル建て債券で構成されるブルームバーグ・バークレイ ズ米国1-5年ユニバーサル指数に連動する投資成果を目指す。残存期間が1年から5年の投 資適格またはハイイールド債を対象とする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com