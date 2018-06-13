IST Aktien Schweiz Erganzung

ISTASW3:SW
19,137.59
CHF
78.91
0.41%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,389.70 - 19,137.59
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
19,058.68
52週レンジ
16,389.70 - 19,137.59
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
19,137.59
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
931.759
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.11%
償還手数料
0.11%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LISP:SW
リンツ＆シュプルングリー
9.06 千 53.67 百万 6.19
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
70.76 千 50.24 百万 5.79
KNIN:SW
ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
252.86 千 38.01 百万 4.38
AMS:SW
ams
369.86 千 36.93 百万 4.26
SCHP:SW
シンドラー･ホールディング
162.48 千 33.47 百万 3.86
UHRN:SW
スウォッチ･グループ
410.43 千 32.86 百万 3.79
LOGN:SW
ロジテックインターナショナル
891.63 千 31.17 百万 3.59
VIFN:SW
ﾋﾞﾌｫｰ･ﾌｧｰﾏ
207.58 千 30.57 百万 3.52
FI/N:SW
ジョージフィッシャー
21.70 千 27.73 百万 3.20
BALN:SW
バロワーズ･ホールディング
188.70 千 27.57 百万 3.18
企業概要
IST Aktien Schweiz Ergaenzungswerte is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in an actively managed portfolio of Swiss small and mid-cap stocks.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch