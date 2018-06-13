IST Aktien Schweiz Erganzung
ISTASW2:SW
18,739.03
CHF
77.18
0.41%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,069.88 - 18,739.03
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
5.52%
前日終値
18,661.85
52週レンジ
16,069.88 - 18,739.03
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
18,739.03
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
931.759
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.11%
償還手数料
0.11%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.47%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LISP:SW
リンツ＆シュプルングリー
|9.06 千
|53.67 百万
|6.19
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|70.76 千
|50.24 百万
|5.79
|
KNIN:SW
ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|252.86 千
|38.01 百万
|4.38
|
AMS:SW
ams
|369.86 千
|36.93 百万
|4.26
|
SCHP:SW
シンドラー･ホールディング
|162.48 千
|33.47 百万
|3.86
|
UHRN:SW
スウォッチ･グループ
|410.43 千
|32.86 百万
|3.79
|
LOGN:SW
ロジテックインターナショナル
|891.63 千
|31.17 百万
|3.59
|
VIFN:SW
ﾋﾞﾌｫｰ･ﾌｧｰﾏ
|207.58 千
|30.57 百万
|3.52
|
FI/N:SW
ジョージフィッシャー
|21.70 千
|27.73 百万
|3.20
|
BALN:SW
バロワーズ･ホールディング
|188.70 千
|27.57 百万
|3.18
企業概要
IST Aktien Schweiz Ergaenzungswerte is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in an actively managed portfolio of Swiss small and mid-cap stocks.
住所IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号41-1-455-37-00 Tel
Webサイトwww.istfunds.ch