IST American Index

ISTAMIG:SW
1,979.85
CHF
5.95
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,650.05 - 1,985.80
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
1,985.80
52週レンジ
1,650.05 - 1,985.80
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1,979.85
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
115.362
設定日
02/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
23.07 千 3.71 百万 3.42
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
32.97 千 2.88 百万 2.66
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
1.84 千 2.55 百万 2.36
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
10.75 千 1.64 百万 1.52
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
15.55 千 1.64 百万 1.51
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
12.10 千 1.49 百万 1.37
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.41 千 1.40 百万 1.29
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
19.03 千 1.36 百万 1.25
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.34 千 1.33 百万 1.23
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
44.58 千 1.28 百万 1.18
企業概要
IST America Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund passively invests in North American equities. The fund fully replicates the MSCI North America Index. The tracking error should not exceed 0.15%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch