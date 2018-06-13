IST American Index
ISTAMI3:SW
1,976.60
CHF
5.94
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,647.94 - 1,982.54
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
5.67%
前日終値
1,982.54
52週レンジ
1,647.94 - 1,982.54
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1,976.6
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
115.362
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.13%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|23.07 千
|3.71 百万
|3.42
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|32.97 千
|2.88 百万
|2.66
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|1.84 千
|2.55 百万
|2.36
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|10.75 千
|1.64 百万
|1.52
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|15.55 千
|1.64 百万
|1.51
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|12.10 千
|1.49 百万
|1.37
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.41 千
|1.40 百万
|1.29
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|19.03 千
|1.36 百万
|1.25
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.34 千
|1.33 百万
|1.23
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|44.58 千
|1.28 百万
|1.18
企業概要
IST America Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund passively invests in North American equities. The fund fully replicates the MSCI North America Index. The tracking error should not exceed 0.15%.
住所IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号41-1-455-37-00 Tel
Webサイトwww.istfunds.ch