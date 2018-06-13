IST Aktien Schweiz
ISTAKSG:SW
2,862.01
CHF
1.99
0.07%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
2,766.98 - 3,083.26
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-4.90%
前日終値
2,864.00
52週レンジ
2,766.98 - 3,083.26
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
2,862.01
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
467.652
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|1.12 百万
|84.80 百万
|18.24
|
NOVN:SW
ノバルティス
|1.09 百万
|84.32 百万
|18.13
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|353.26 千
|77.40 百万
|16.64
|
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.94 百万
|32.55 百万
|7.00
|
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|76.08 千
|23.84 百万
|5.13
|
CFR:SW
フィナンシエール･リシュモン
|262.42 千
|22.51 百万
|4.84
|
ABBN:SW
ＡＢＢ
|915.04 千
|20.79 百万
|4.47
|
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
|1.28 百万
|20.55 百万
|4.42
|
SREN:SW
ｽｲｽ･ﾘｰ
|158.12 千
|15.38 百万
|3.31
|
LHN:SW
ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ
|241.66 千
|12.64 百万
|2.72
企業概要
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund passively invests in Swiss equities. The Fund fully replicates the Swiss Market Index. The tracking error should not exceed 0.15%.
住所IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号41-1-455-37-00 Tel
Webサイトwww.istfunds.ch