IST Aktien Schweiz

ISTAKSC:SW
2,761.67
CHF
1.94
0.07%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
2,671.70 - 2,978.95
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-5.03%
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前日終値
2,763.61
52週レンジ
2,671.70 - 2,978.95
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-5.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
2,761.67
資産総額 (百万 CHF) ( 06/13/2018)
467.652
設定日
01/01/1969
直近配当額 ( 10/01/2006)
26.35
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
1.12 百万 84.80 百万 18.24
NOVN:SW
ノバルティス
1.09 百万 84.32 百万 18.13
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
353.26 千 77.40 百万 16.64
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.94 百万 32.55 百万 7.00
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
76.08 千 23.84 百万 5.13
CFR:SW
フィナンシエール･リシュモン
262.42 千 22.51 百万 4.84
ABBN:SW
ＡＢＢ
915.04 千 20.79 百万 4.47
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
1.28 百万 20.55 百万 4.42
SREN:SW
ｽｲｽ･ﾘｰ
158.12 千 15.38 百万 3.31
LHN:SW
ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ
241.66 千 12.64 百万 2.72
企業概要
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund passively invests in Swiss equities. The Fund fully replicates the Swiss Market Index. The tracking error should not exceed 0.15%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch