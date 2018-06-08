ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ･ｵﾌﾞ･ｲﾝﾄﾞﾈｼ
ISSP:IJ
Indonesia
114.00
IDR
1.00
0.87%
更新日時 2018/06/08
始値
120.00
安値 - 高値 レンジ（日）
114.00 - 120.00
出来高
10,694,600
前日終値
115.00
52週レンジ
111.00 - 240.00
1年トータルリターン
-50.11%
始値
120.00
安値 - 高値 レンジ（日）
114.00 - 120.00
出来高
10,694,600
前日終値
115.00
52週レンジ
111.00 - 240.00
1年トータルリターン
-50.11%
年初来リターン
-0.87%
株価収益率(PER) (TTM)
138.03
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (IDR) (TTM)
1
時価総額 (十億 IDR)
819.203
発行済株式数 (十億)
7.186
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.20
直近配当利回り（税込）
1.32%
セクター
Materials
業種
Iron & Steel
産業サブグループ
Steel Producers
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企業概要
スチールパイプインダストリー・オブ・インドネシア（PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk）は鋼管メーカー。ERWパイプ、スパイラル溶接鋼管、ステンレス溶接管、電気設備、照明設備、足場、その他関連製品を製造する。
住所Jl. Kalibutuh 189-191
surabaya
Jawa Timur, 60173
Indonesia
電話番号62-31-532-0921
Webサイトwww.spindo.com