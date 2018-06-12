iｼｪｱｰｽﾞ 米国債ETF-JDR(米7-10

ISSHF:US
OTC US
186.65
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/12
出来高
224
前日終値
186.65
52週レンジ
122.25 - 198.84
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出来高
224
前日終値
186.65
52週レンジ
122.25 - 198.84
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
3.012
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
2.1418
直近配当利回り（税込）
2.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128283W:GOV
270.48 千 268.52 百万 8.91
912828M5:GOV
264.85 千 253.67 百万 8.42
912828V9:GOV
264.04 千 252.10 百万 8.37
9128282R:GOV
263.24 千 250.59 百万 8.31
912828K7:GOV
262.43 千 248.85 百万 8.26
912828X8:GOV
258.40 千 247.58 百万 8.22
9128283F:GOV
260.82 千 246.45 百万 8.18
912828P4:GOV
264.04 千 241.94 百万 8.03
912828R3:GOV
264.04 千 240.23 百万 7.97
912828U2:GOV
251.16 千 234.09 百万 7.77
企業概要
iシェアーズ米ドル国債7-10年UCITS ETF USD（Dist）（iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。Barclays US Treasury 10 Year Term Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は 株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com