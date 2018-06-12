iｼｪｱｰｽﾞ 米国債ETF-JDR(米7-10
ISSHF:US
OTC US
186.65
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
出来高
224
前日終値
186.65
52週レンジ
122.25 - 198.84
出来高
224
前日終値
186.65
52週レンジ
122.25 - 198.84
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
3.012
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
2.1418
直近配当利回り（税込）
2.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128283W:GOV
|270.48 千
|268.52 百万
|8.91
|
912828M5:GOV
|264.85 千
|253.67 百万
|8.42
|
912828V9:GOV
|264.04 千
|252.10 百万
|8.37
|
9128282R:GOV
|263.24 千
|250.59 百万
|8.31
|
912828K7:GOV
|262.43 千
|248.85 百万
|8.26
|
912828X8:GOV
|258.40 千
|247.58 百万
|8.22
|
9128283F:GOV
|260.82 千
|246.45 百万
|8.18
|
912828P4:GOV
|264.04 千
|241.94 百万
|8.03
|
912828R3:GOV
|264.04 千
|240.23 百万
|7.97
|
912828U2:GOV
|251.16 千
|234.09 百万
|7.77
企業概要
iシェアーズ米ドル国債7-10年UCITS ETF USD（Dist）（iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。Barclays US Treasury 10 Year Term Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は 株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com