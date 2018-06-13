ｲﾝﾄﾞﾚ･ｿﾝ･ｽﾊﾟﾚﾊﾞﾝｸ
ISSG:NO
Oslo
83.00
NOK
1.00
1.19%
更新日時 2018/06/13
始値
83.50
安値 - 高値 レンジ（日）
83.00 - 83.50
出来高
11,800
前日終値
84.00
52週レンジ
71.00 - 85.50
1年トータルリターン
9.21%
始値
83.50
安値 - 高値 レンジ（日）
83.00 - 83.50
出来高
11,800
前日終値
84.00
52週レンジ
71.00 - 85.50
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
1.22%
株価収益率(PER) (TTM)
6.08
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (NOK) (TTM)
13.65
時価総額 (百万 NOK)
52.497
発行済株式数 (千)
632.500
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.39
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
インドレ・ソン・スパレバンク（Indre Sogn Sparebank）は商業銀行。ノルウェーで産業・個人向けにサービスを提供。預金、ローン、送金、資金管理、および金融アドバイザリー業務などを手掛ける。
住所Postboks 10
Ardalstangen, 9999
Norway
電話番号47-5764-8510
Webサイトwww.indresognsparebank.no