ISS
ISSDY:US
OTC US
17.33
USD
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更新日時 2018/06/14
出来高
1,395
前日終値
17.33
52週レンジ
16.48 - 20.63
出来高
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前日終値
17.33
52週レンジ
16.48 - 20.63
年初来リターン
-5.61%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (DKK) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.66%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Commercial Services
産業サブグループ
Building Maintenance Services
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企業概要
ISS（ISS A/S）は、1901年設立の総合施設サービス会社。不動産サービス、清掃、ケータリング、サポートサービス、セキュリティ・設備管理を手掛ける。約50万人の従業員を擁し、単一、複数、または総合の枠組みでサービスを提供。
住所Buddingevej 197
Soborg, 2860
Denmark
電話番号45-38-17-00-00
Webサイトwww.issworld.com