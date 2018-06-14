企業概要

ISS（ISS A/S）は、1901年設立の総合施設サービス会社。不動産サービス、清掃、ケータリング、サポートサービス、セキュリティ・設備管理を手掛ける。約50万人の従業員を擁し、単一、複数、または総合の枠組みでサービスを提供。