iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債

ISRWF:US
OTC US
106.61
USD
0.32
0.30%
更新日時 2018/06/12
始値
106.50
安値 - 高値 レンジ（日）
106.50 - 106.61
出来高
307
前日終値
106.93
52週レンジ
106.06 - 115.87
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始値
106.50
安値 - 高値 レンジ（日）
106.50 - 106.61
出来高
307
前日終値
106.93
52週レンジ
106.06 - 115.87
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
7.343
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.4838
直近配当利回り（税込）
5.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK326468:COR
65.92 千 66.51 百万 0.91
ED227694:COR
36.85 千 53.95 百万 0.74
AO061706:COR
56.00 千 53.84 百万 0.74
EI859146:COR
50.00 千 53.27 百万 0.73
EI593033:COR
45.53 千 49.15 百万 0.68
EI466093:COR
42.33 千 48.64 百万 0.67
EJ604571:COR
51.00 千 46.70 百万 0.64
AM261289:COR
42.98 千 45.40 百万 0.62
AP074426:COR
48.13 千 45.23 百万 0.62
AF279346:COR
41.84 千 45.21 百万 0.62
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF（iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託） 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com