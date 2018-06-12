iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債
ISRWF:US
OTC US
106.61
USD
0.32
0.30%
更新日時 2018/06/12
始値
106.50
安値 - 高値 レンジ（日）
106.50 - 106.61
出来高
307
前日終値
106.93
52週レンジ
106.06 - 115.87
始値
106.50
安値 - 高値 レンジ（日）
106.50 - 106.61
出来高
307
前日終値
106.93
52週レンジ
106.06 - 115.87
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
7.343
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.4838
直近配当利回り（税込）
5.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK326468:COR
|65.92 千
|66.51 百万
|0.91
|
ED227694:COR
|36.85 千
|53.95 百万
|0.74
|
AO061706:COR
|56.00 千
|53.84 百万
|0.74
|
EI859146:COR
|50.00 千
|53.27 百万
|0.73
|
EI593033:COR
|45.53 千
|49.15 百万
|0.68
|
EI466093:COR
|42.33 千
|48.64 百万
|0.67
|
EJ604571:COR
|51.00 千
|46.70 百万
|0.64
|
AM261289:COR
|42.98 千
|45.40 百万
|0.62
|
AP074426:COR
|48.13 千
|45.23 百万
|0.62
|
AF279346:COR
|41.84 千
|45.21 百万
|0.62
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF（iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託） 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com