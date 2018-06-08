iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ米ﾄﾞﾙ･ﾍｯｼﾞU
ISRVF:US
OTC US
36.89
USD
0.44
1.22%
更新日時 2018/06/08
始値
36.99
安値 - 高値 レンジ（日）
36.89 - 36.99
出来高
960
前日終値
36.45
52週レンジ
31.80 - 39.07
1年トータルリターン
13.93%
始値
36.99
安値 - 高値 レンジ（日）
36.89 - 36.99
出来高
960
前日終値
36.45
52週レンジ
31.80 - 39.07
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
673.723
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|420.70 千
|28.79 百万
|4.26
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.17 百万
|13.47 百万
|1.99
|
6758:JP
ソニー
|233.70 千
|11.73 百万
|1.73
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|152.60 千
|11.44 百万
|1.69
|
6861:JP
キーエンス
|17.90 千
|10.87 百万
|1.61
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|247.00 千
|10.37 百万
|1.53
|
7267:JP
本田技研工業
|299.80 千
|9.64 百万
|1.42
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|332.80 千
|9.06 百万
|1.34
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|4.43 百万
|7.81 百万
|1.16
|
7974:JP
任天堂
|20.90 千
|7.78 百万
|1.15
企業概要
iシェアーズMSCIジャパン米ドル・ヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF上場投資信託。MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Indexに連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com