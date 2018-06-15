iShares S&P 500 Financials S

ISRUF:US
OTC US
7.22
USD
0.09
1.23%
更新日時 9:10 JST 2018/06/15
始値
7.22
安値 - 高値 レンジ（日）
7.22 - 7.22
出来高
14,926
前日終値
7.31
52週レンジ
6.25 - 7.80
1年トータルリターン
14.06%
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始値
7.22
安値 - 高値 レンジ（日）
7.22 - 7.22
出来高
14,926
前日終値
7.31
52週レンジ
6.25 - 7.80
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
1.896
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANJIT KHUMAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
1.99 百万 220.20 百万 11.22
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
1.11 百万 217.96 百万 11.10
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
5.54 百万 166.69 百万 8.49
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
2.54 百万 141.40 百万 7.20
C:US
シティグループ
1.49 百万 101.85 百万 5.19
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
204.57 千 47.76 百万 2.43
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
909.98 千 47.16 百万 2.40
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
415.96 千 42.21 百万 2.15
MS:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ
798.41 千 41.63 百万 2.12
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
272.90 千 40.39 百万 2.06
企業概要
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the S&P 500 Financial Services Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com