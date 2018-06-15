iShares S&P 500 Financials S
ISRUF:US
OTC US
7.22
USD
0.09
1.23%
更新日時 9:10 JST 2018/06/15
始値
7.22
安値 - 高値 レンジ（日）
7.22 - 7.22
出来高
14,926
前日終値
7.31
52週レンジ
6.25 - 7.80
1年トータルリターン
14.06%
始値
7.22
安値 - 高値 レンジ（日）
7.22 - 7.22
出来高
14,926
前日終値
7.31
52週レンジ
6.25 - 7.80
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
1.896
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANJIT KHUMAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|1.99 百万
|220.20 百万
|11.22
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|1.11 百万
|217.96 百万
|11.10
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|5.54 百万
|166.69 百万
|8.49
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|2.54 百万
|141.40 百万
|7.20
|
C:US
シティグループ
|1.49 百万
|101.85 百万
|5.19
|
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|204.57 千
|47.76 百万
|2.43
|
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|909.98 千
|47.16 百万
|2.40
|
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
|415.96 千
|42.21 百万
|2.15
|
MS:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ
|798.41 千
|41.63 百万
|2.12
|
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|272.90 千
|40.39 百万
|2.06
企業概要
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the S&P 500 Financial Services Index.
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com