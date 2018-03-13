iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
ISRPF:US
OTC US
112.08
USD
0.67
0.59%
更新日時 9:10 JST 2018/03/13
始値
112.08
安値 - 高値 レンジ（日）
112.08 - 112.08
出来高
300
前日終値
112.75
52週レンジ
111.75 - 118.41
1年トータルリターン
4.33%
始値
112.08
安値 - 高値 レンジ（日）
112.08 - 112.08
出来高
300
前日終値
112.75
52週レンジ
111.75 - 118.41
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
-3.59%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
5.709
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.945
直近配当利回り（税込）
3.40%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-3.26%
3年トータルリターン
2.13%
5年トータルリターン
3.18%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JV646944:COR
|25.26 千
|26.88 百万
|0.47
|
JV646611:COR
|26.47 千
|26.21 百万
|0.46
|
LW337799:COR
|23.96 千
|23.52 百万
|0.41
|
EG876383:COR
|13.60 千
|17.42 百万
|0.31
|
JV645971:COR
|16.64 千
|16.62 百万
|0.29
|
JV646833:COR
|15.63 千
|16.41 百万
|0.29
|
EJ817026:COR
|13.34 千
|14.71 百万
|0.26
|
JV645621:COR
|14.27 千
|14.14 百万
|0.25
|
EC515829:COR
|9.47 千
|13.85 百万
|0.24
|
EJ659248:COR
|13.39 千
|13.06 百万
|0.23
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF（iShares $ Corp Bond UCITS ETF）は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託）。Markit iBoxx USD建てリキッド投資適格債インデックスに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com