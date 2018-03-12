Isrotel Ltd
ISRO:IT
Tel Aviv
3,920.00
ILs
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更新日時 0:24 JST 2018/03/13
始値
3,920.00
安値 - 高値 レンジ（日）
3,920.00 - 3,920.00
出来高
58
前日終値
3,920.00
52週レンジ
2,851.00 - 4,028.00
1年トータルリターン
37.50%
始値
3,920.00
安値 - 高値 レンジ（日）
3,920.00 - 3,920.00
出来高
58
前日終値
3,920.00
52週レンジ
2,851.00 - 4,028.00
1年トータルリターン
37.50%
年初来リターン
5.89%
株価収益率(PER) (TTM)
18.40
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (ILS) (TTM)
2.13
時価総額 (十億 ILs)
2.193
発行済株式数 (百万)
55.941
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.59
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Gaming, Lodging & Restaurants
産業サブグループ
Lodging
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企業概要
Isrotel Ltd. manages and operates hotels in Israel (mainly in Eilat). The Company is also engaged in the initiating, planning, construction and acquisition of hotels in Israel.
住所PO Box 50185
Tel Aviv, 68125
Israel
電話番号972-03-519-7777
Webサイトwww.isrotel.co.il