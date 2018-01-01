ｲｽﾗﾑｺ･ﾆｼﾞｪﾌﾞ2
ISRMF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
23.98
52週レンジ
22.00 - 23.98
出来高
0
前日終値
23.98
52週レンジ
22.00 - 23.98
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (十億)
12.952
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.05%
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
イスラムコ・ニジェブ2（Isramco Negev 2 LP）は石油・ガス探査会社。
住所Garnit Street 8
PO Box 10188
Petah Tikva, 49222
Israel
電話番号972-3-922-9225
Webサイト
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