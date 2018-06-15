iShares S&P 500 Energy Secto

ISRHF:US
OTC US
5.95
USD
0.02
0.34%
更新日時 9:10 JST 2018/06/15
始値
5.95
安値 - 高値 レンジ（日）
5.95 - 5.95
出来高
13,650
前日終値
5.93
52週レンジ
4.70 - 6.12
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始値
5.95
安値 - 高値 レンジ（日）
5.95 - 5.95
出来高
13,650
前日終値
5.93
52週レンジ
4.70 - 6.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
354.453
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
962.53 千 79.77 百万 23.78
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
433.96 千 55.10 百万 16.42
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
314.46 千 21.89 百万 6.52
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
266.91 千 18.54 百万 5.53
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
131.45 千 15.50 百万 4.62
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
173.89 千 15.04 百万 4.48
VLO:US
バレロ・エナジー
98.41 千 11.96 百万 3.56
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
95.45 千 11.21 百万 3.34
HAL:US
ハリバートン
198.33 千 9.70 百万 2.89
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛｰﾘｱﾑ
107.87 千 8.54 百万 2.54
企業概要
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. It tracks the S&P 500 Energy Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com