iShares S&P 500 Energy Secto
ISRHF:US
OTC US
5.95
USD
0.02
0.34%
更新日時 9:10 JST 2018/06/15
始値
5.95
安値 - 高値 レンジ（日）
5.95 - 5.95
出来高
13,650
前日終値
5.93
52週レンジ
4.70 - 6.12
始値
5.95
安値 - 高値 レンジ（日）
5.95 - 5.95
出来高
13,650
前日終値
5.93
52週レンジ
4.70 - 6.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
354.453
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|962.53 千
|79.77 百万
|23.78
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|433.96 千
|55.10 百万
|16.42
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|314.46 千
|21.89 百万
|6.52
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|266.91 千
|18.54 百万
|5.53
|
EOG:US
EOGﾘｿｰｼｽﾞ
|131.45 千
|15.50 百万
|4.62
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|173.89 千
|15.04 百万
|4.48
|
VLO:US
バレロ・エナジー
|98.41 千
|11.96 百万
|3.56
|
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
|95.45 千
|11.21 百万
|3.34
|
HAL:US
ハリバートン
|198.33 千
|9.70 百万
|2.89
|
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛｰﾘｱﾑ
|107.87 千
|8.54 百万
|2.54
企業概要
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. It tracks the S&P 500 Energy Index.
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com