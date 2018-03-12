ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ
ISRG:AV
Vienna
359.72
EUR
1.39
0.39%
更新日時 1:45 JST 2018/03/13
始値
359.72
安値 - 高値 レンジ（日）
359.72 - 359.72
出来高
0
前日終値
358.33
52週レンジ
102.90 - 359.72
始値
359.72
安値 - 高値 レンジ（日）
359.72 - 359.72
出来高
0
前日終値
358.33
52週レンジ
102.90 - 359.72
年初来リターン
16.70%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
40.671
発行済株式数 (百万)
113.062
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Equipment
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企業概要
インテュイティブサージカル（Intuitive Surgical, Inc.）は手術設備メーカー。内視鏡、内視鏡開創器具・解剖用器具、はさみ、外科用メス、鉗子、持針器、電気焼灼器、超音波カッター、その他の手術用具を製造する。世界各地で事業を展開。
住所1020 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086-5304
United States
電話番号1-408-523-2100
Webサイトwww.intuitivesurgical.com