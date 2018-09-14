Icatu Seg FI RF Plus Prev

ISRFTP:BZ
1.72
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.72
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.72
52週レンジ
1.61 - 1.72
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.723779
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
152.802
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK033573:COR
2.28 千 21.76 百万 13.23
JV530071:COR
1.65 千 15.72 百万 9.55
LW810624:COR
14.00 千 11.87 百万 7.21
EK367861:COR
900.00 8.58 百万 5.21
AQ608477:COR
838.00 7.97 百万 4.85
AO261505:COR
6.90 千 6.26 百万 3.81
EI840463:COR
1.14 千 3.70 百万 2.25
EJ422135:COR
1.58 千 2.33 百万 1.41
QZ750965:COR
3.00 2.22 百万 1.35
EK448979:COR
1.20 千 1.53 百万 0.93
企業概要
Icatu Seg FI RF Plus Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129
Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br