Icatu Seg FI RF Plus Prev
ISRFTP:BZ
1.72
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.72
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
4.89%
前日終値
1.72
52週レンジ
1.61 - 1.72
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.723779
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
152.802
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK033573:COR
|2.28 千
|21.76 百万
|13.23
|
JV530071:COR
|1.65 千
|15.72 百万
|9.55
|
LW810624:COR
|14.00 千
|11.87 百万
|7.21
|
EK367861:COR
|900.00
|8.58 百万
|5.21
|
AQ608477:COR
|838.00
|7.97 百万
|4.85
|
AO261505:COR
|6.90 千
|6.26 百万
|3.81
|
EI840463:COR
|1.14 千
|3.70 百万
|2.25
|
EJ422135:COR
|1.58 千
|2.33 百万
|1.41
|
QZ750965:COR
|3.00
|2.22 百万
|1.35
|
EK448979:COR
|1.20 千
|1.53 百万
|0.93
企業概要
Icatu Seg FI RF Plus Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号55-21-3824-7129
Webサイトwww.icatuvanguarda.com.br