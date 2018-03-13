iShares S&P 500 Information

ISRCF:US
OTC US
8.55
USD
0.11
1.30%
更新日時 9:10 JST 2018/03/13
始値
8.55
安値 - 高値 レンジ（日）
8.55 - 8.55
出来高
2,802
前日終値
8.44
52週レンジ
6.15 - 8.55
1年トータルリターン
37.32%
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始値
8.55
安値 - 高値 レンジ（日）
8.55 - 8.55
出来高
2,802
前日終値
8.44
52週レンジ
6.15 - 8.55
1年トータルリターン
37.32%
年初来リターン
9.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.141
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
966.17 千 173.89 百万 15.28
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.45 百万 140.15 百万 12.32
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
448.83 千 83.14 百万 7.31
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
56.72 千 65.80 百万 5.78
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
56.11 千 65.14 百万 5.72
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
880.61 千 45.96 百万 4.04
V:US
ﾋﾞｻﾞ
341.25 千 42.49 百万 3.73
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
930.21 千 42.20 百万 3.71
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
174.76 千 32.02 百万 2.81
ORCL:US
オラクル
573.36 千 30.37 百万 2.67
企業概要
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the S&P 500 Information Technology Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com