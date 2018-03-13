iShares S&P 500 Information
ISRCF:US
OTC US
8.55
USD
0.11
1.30%
更新日時 9:10 JST 2018/03/13
始値
8.55
安値 - 高値 レンジ（日）
8.55 - 8.55
出来高
2,802
前日終値
8.44
52週レンジ
6.15 - 8.55
1年トータルリターン
37.32%
始値
8.55
安値 - 高値 レンジ（日）
8.55 - 8.55
出来高
2,802
前日終値
8.44
52週レンジ
6.15 - 8.55
1年トータルリターン
37.32%
年初来リターン
9.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.141
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|966.17 千
|173.89 百万
|15.28
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.45 百万
|140.15 百万
|12.32
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|448.83 千
|83.14 百万
|7.31
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|56.72 千
|65.80 百万
|5.78
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|56.11 千
|65.14 百万
|5.72
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|880.61 千
|45.96 百万
|4.04
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|341.25 千
|42.49 百万
|3.73
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|930.21 千
|42.20 百万
|3.71
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|174.76 千
|32.02 百万
|2.81
|
ORCL:US
オラクル
|573.36 千
|30.37 百万
|2.67
企業概要
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the S&P 500 Information Technology Index.
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com