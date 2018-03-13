企業概要

ヴァンエック・ベクトル・イスラエルETF（VanEck Vectors Israel ETF）は米国籍のETF＝i上場投資信託）。ブルースター・イスラエル・グローバル・インデックスのトータルリターンにほぼ連動する投資成果（手数料・費用控除前）を目指す。同インデックスはルールベースの指数で、イスラエルの上場銘柄全体のパフォーマンスをトラックする。