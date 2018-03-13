ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ｲｽﾗｴﾙETF
ISRA:US
NYSE Arca
31.49
USD
0.25
0.80%
更新日時 9:04 JST 2018/03/13
始値
31.39
安値 - 高値 レンジ（日）
31.33 - 31.55
出来高
3,512
前日終値
31.24
52週レンジ
27.63 - 32.31
1年トータルリターン
9.70%
始値
31.39
安値 - 高値 レンジ（日）
31.33 - 31.55
出来高
3,512
前日終値
31.24
52週レンジ
27.63 - 32.31
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
3.69%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
31.3585
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
47.038
設定日
06/26/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.42%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
LIAO HAO-HUNG "PETER" / GEORGE CAO
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.479
直近配当利回り（税込）
1.52%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
6.72%
3年トータルリターン
2.35%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TEVA:IT
ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏｽｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|255.89 千
|4.99 百万
|10.63
|
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|34.15 千
|3.63 百万
|7.74
|
PRGO:US
ﾍﾟﾘｺﾞ
|36.52 千
|3.15 百万
|6.70
|
DOX:US
アムドックス
|41.18 千
|2.84 百万
|6.05
|
LUMI:IT
イスラエル･レウミ銀行
|401.20 千
|2.59 百万
|5.51
|
POLI:IT
ハポアリム銀行
|297.84 千
|2.17 百万
|4.63
|
NICE:IT
ﾅｲｽ
|17.00 千
|1.64 百万
|3.49
|
MZTF:IT
ミズラヒ･テファホット･バンク
|50.45 千
|1.01 百万
|2.15
|
DSCT:IT
ｲｽﾗｴﾙ･ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ銀行
|325.63 千
|984.31 千
|2.10
|
MLNX:US
メラノックス･テクノロジーズ
|12.52 千
|913.04 千
|1.95
企業概要
ヴァンエック・ベクトル・イスラエルETF（VanEck Vectors Israel ETF）は米国籍のETF＝i上場投資信託）。ブルースター・イスラエル・グローバル・インデックスのトータルリターンにほぼ連動する投資成果（手数料・費用控除前）を目指す。同インデックスはルールベースの指数で、イスラエルの上場銘柄全体のパフォーマンスをトラックする。
住所VanEck Vectors ETF Trust
666 Third Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号1-212-293-2000
Webサイトwww.vaneck.com