ｱｲｿﾚｲ
ISR:US
NYSEAmerican
0.440
USD
0.011
2.55%
更新日時 9:04 JST 2018/03/13
始値
0.450
安値 - 高値 レンジ（日）
0.430 - 0.460
出来高
112,080
前日終値
0.452
52週レンジ
0.380 - 0.693
1年トータルリターン
-18.69%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.430 - 0.460
出来高
112,080
前日終値
0.452
52週レンジ
0.380 - 0.693
1年トータルリターン
-18.69%
年初来リターン
10.19%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.114
時価総額 (百万 USD)
24.244
発行済株式数 (百万)
55.100
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
4.48
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Equipment
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企業概要
アイソレイ（IsoRay, Inc.）は医療製品メーカー。子会社を通じて、前立腺がんなどのがん治療に使用される小線源療法のシードを製造。同社のシードは、33日以内に放射線物質の90％以上を患部に到達させ、小線源療法によく見られる副作用を軽減する。
住所350 Hills Street
Suite 106
Richland, WA 99354
United States
電話番号1-509-375-1202
Webサイトwww.isoray.com