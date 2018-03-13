企業概要

アイソレイ（IsoRay, Inc.）は医療製品メーカー。子会社を通じて、前立腺がんなどのがん治療に使用される小線源療法のシードを製造。同社のシードは、33日以内に放射線物質の90％以上を患部に到達させ、小線源療法によく見られる副作用を軽減する。