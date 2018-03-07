iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗｯｾﾙ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟETF

ISQZ:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
172.02
52週レンジ
167.86 - 172.06
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出来高
0
前日終値
172.02
52週レンジ
167.86 - 172.06
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
18.665
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.899778
直近配当利回り（税込）
1.80%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ROST:US
ﾛｽ･ｽﾄｱｰｽﾞ
891.32 千 86.70 百万 0.47
FIS:US
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ
793.34 千 86.62 百万 0.47
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
421.37 千 85.44 百万 0.46
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
2.92 百万 82.99 百万 0.45
ADI:US
アナログ・デバイセズ
888.75 千 80.89 百万 0.44
STI:US
サントラスト・バンクス
1.12 百万 79.78 百万 0.43
FISV:US
フィサーブ
985.76 千 79.63 百万 0.43
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
527.85 千 79.59 百万 0.43
SRE:US
ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
636.64 千 74.98 百万 0.40
ROP:US
ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
243.89 千 74.26 百万 0.40
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株ETF（iShares Russell Mid-Cap ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ラッセル中型株指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。 指数は、ラッセル1000種指数の小型株800銘柄で構成される時価総額加重平均指数。最適化戦略を 用いて指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com