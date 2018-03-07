企業概要

iシェアーズ・ラッセル中型株ETF（iShares Russell Mid-Cap ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ラッセル中型株指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。 指数は、ラッセル1000種指数の小型株800銘柄で構成される時価総額加重平均指数。最適化戦略を 用いて指数に連動する投資成果を目指す。