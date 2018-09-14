iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗｯｾﾙ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟETF
ISQZ:GR
Berlin
190.44
EUR
0.22
0.12%
更新日時 2018/09/14
始値
190.44
安値 - 高値 レンジ（日）
190.44 - 190.44
出来高
0
前日終値
190.66
52週レンジ
160.52 - 191.80
1年トータルリターン
18.86%
始値
190.44
安値 - 高値 レンジ（日）
190.44 - 190.44
出来高
0
前日終値
190.66
52週レンジ
160.52 - 191.80
1年トータルリターン
18.49%
年初来リターン
10.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2008)
43.51556
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
18.665
設定日
07/20/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.899778
直近配当利回り（税込）
1.62%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
5.10%
3年トータルリターン
12.21%
5年トータルリターン
14.71%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ROST:US
ﾛｽ･ｽﾄｱｰｽﾞ
|891.32 千
|86.70 百万
|0.47
|
FIS:US
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|793.34 千
|86.62 百万
|0.47
|
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
|421.37 千
|85.44 百万
|0.46
|
WMB:US
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
|2.92 百万
|82.99 百万
|0.45
|
ADI:US
アナログ・デバイセズ
|888.75 千
|80.89 百万
|0.44
|
STI:US
サントラスト・バンクス
|1.12 百万
|79.78 百万
|0.43
|
FISV:US
フィサーブ
|985.76 千
|79.63 百万
|0.43
|
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
|527.85 千
|79.59 百万
|0.43
|
SRE:US
ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
|636.64 千
|74.98 百万
|0.40
|
ROP:US
ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|243.89 千
|74.26 百万
|0.40
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株ETF（iShares Russell Mid-Cap ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ラッセル中型株指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。 指数は、ラッセル1000種指数の小型株800銘柄で構成される時価総額加重平均指数。最適化戦略を 用いて指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com