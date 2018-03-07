iｼｪｱｰｽﾞ ﾗｯｾﾙ1000ETF
ISQY:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
106.64
出来高
0
前日終値
106.64
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
21.189
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.679934
直近配当利回り（税込）
2.19%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|3.75 百万
|829.69 百万
|3.95
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|5.78 百万
|645.96 百万
|3.08
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|310.17 千
|617.24 百万
|2.94
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|1.48 百万
|317.16 百万
|1.51
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|1.81 百万
|293.91 百万
|1.40
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|2.58 百万
|292.30 百万
|1.39
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|2.05 百万
|285.45 百万
|1.36
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|232.31 千
|270.14 百万
|1.29
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|3.23 百万
|268.70 百万
|1.28
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|227.95 千
|267.07 百万
|1.27
企業概要
iシェアーズ・ラッセル1000 ETF（iShares Russell 1000 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ラッセル1000種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。米国の大型株を保有。ラッセル3000種指数のうち時価総額が上位の1000銘柄に投資する。通期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com