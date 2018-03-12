iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
ISQX:TH
Tradegate
41.08
EUR
3.32
8.78%
更新日時 16:00 JST 2018/03/12
始値
41.08
安値 - 高値 レンジ（日）
41.08 - 41.08
出来高
2
前日終値
37.77
52週レンジ
36.57 - 41.28
1年トータルリターン
17.30%
始値
41.08
安値 - 高値 レンジ（日）
41.08 - 41.08
出来高
2
前日終値
37.77
52週レンジ
36.57 - 41.28
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
4.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
44.200
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.696547
直近配当利回り（税込）
2.87%
経費率
0.67%
3ヶ月トータルリターン
7.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|43.69 百万
|2.49 十億
|5.71
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|743.06 千
|1.73 十億
|3.96
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|8.83 百万
|1.68 十億
|3.85
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|188.90 百万
|1.62 十億
|3.70
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|3.36 百万
|1.01 十億
|2.31
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|645.74 百万
|675.60 百万
|1.55
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|2.11 百万
|555.56 百万
|1.27
|
1398:HK
中国工商銀行
|567.02 百万
|497.74 百万
|1.14
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|47.13 百万
|434.15 百万
|0.99
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|40.01 百万
|431.63 百万
|0.99
企業概要
iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF（iShares MSCI Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI TRエマージング・マーケッツ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に新興国市場の大型・中型株を保有する。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com