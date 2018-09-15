iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
ISQX:GR
Berlin
35.78
EUR
0.37
1.03%
更新日時 2018/09/15
始値
35.60
安値 - 高値 レンジ（日）
34.56 - 35.78
出来高
0
前日終値
35.42
52週レンジ
34.35 - 41.71
1年トータルリターン
-2.85%
始値
35.60
安値 - 高値 レンジ（日）
34.56 - 35.78
出来高
0
前日終値
35.42
52週レンジ
34.35 - 41.71
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-8.45%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2008)
17.00304
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
30.378
設定日
07/20/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.289868
直近配当利回り（税込）
1.40%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-7.40%
3年トータルリターン
9.13%
5年トータルリターン
5.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|33.95 百万
|1.33 十億
|4.50
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|146.65 百万
|1.24 十億
|4.18
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|28.66 百万
|1.13 十億
|3.81
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|6.89 百万
|1.11 十億
|3.75
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|2.61 百万
|530.82 百万
|1.79
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|570.19 百万
|461.31 百万
|1.55
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|1.65 百万
|361.87 百万
|1.22
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|36.53 百万
|352.54 百万
|1.19
|
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|16.96 百万
|294.26 百万
|0.99
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|30.67 百万
|282.28 百万
|0.95
企業概要
iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF（iShares MSCI Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI TRエマージング・マーケッツ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に新興国市場の大型・中型株を保有する。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com