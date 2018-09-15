iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF

ISQX:GR
Berlin
35.78
EUR
0.37
1.03%
更新日時 2018/09/15
始値
35.60
安値 - 高値 レンジ（日）
34.56 - 35.78
出来高
0
前日終値
35.42
52週レンジ
34.35 - 41.71
1年トータルリターン
-2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
35.60
安値 - 高値 レンジ（日）
34.56 - 35.78
出来高
0
前日終値
35.42
52週レンジ
34.35 - 41.71
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-8.45%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2008)
17.00304
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
30.378
設定日
07/20/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.289868
直近配当利回り（税込）
1.40%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-7.40%
3年トータルリターン
9.13%
5年トータルリターン
5.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
33.95 百万 1.33 十億 4.50
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
146.65 百万 1.24 十億 4.18
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
28.66 百万 1.13 十億 3.81
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
6.89 百万 1.11 十億 3.75
NPN:SJ
ナスパーズ
2.61 百万 530.82 百万 1.79
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
570.19 百万 461.31 百万 1.55
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
1.65 百万 361.87 百万 1.22
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
36.53 百万 352.54 百万 1.19
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
16.96 百万 294.26 百万 0.99
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
30.67 百万 282.28 百万 0.95
企業概要
iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF（iShares MSCI Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI TRエマージング・マーケッツ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に新興国市場の大型・中型株を保有する。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com