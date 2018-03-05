iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ電気通信ETF
ISQW:TH
Tradegate
47.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/05
出来高
3,000
前日終値
47.10
52週レンジ
46.64 - 53.98
出来高
3,000
前日終値
47.10
52週レンジ
46.64 - 53.98
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
413.091
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
1.035062
直近配当利回り（税込）
3.70%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
T:US
AT&T
|2.09 百万
|77.48 百万
|18.81
|
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|1.40 百万
|68.81 百万
|16.71
|
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|9.04 百万
|25.94 百万
|6.30
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|297.20 千
|23.89 百万
|5.80
|
9432:JP
日本電信電話
|431.60 千
|20.16 百万
|4.89
|
DTE:GR
ドイツ･テレコム
|1.10 百万
|17.96 百万
|4.36
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.88 百万
|17.34 百万
|4.21
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|630.00 千
|15.70 百万
|3.81
|
TEF:SM
テレフォニカ
|1.56 百万
|15.68 百万
|3.81
|
BCE:CN
ビーシーイー・インク
|305.08 千
|13.52 百万
|3.28
企業概要
iシェアーズ・グローバル電気通信ETF（iShares Global Telecom ETF）は、米国籍のETF （上場投資信託）。S&Pグローバル電気通信株価指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com